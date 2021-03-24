24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
Son dakika | MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

PKK ve FETÖye ağır darbe vuruldu! PKK VE FETÖ'YE AĞIR DARBE VURULDU!
PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı PKK/KCK OPERASYONU: 14 GÖZALTI
HDP annelerin yüreklerini böyle yakıyor! HDP ANNELERİN YÜREKLERİNİ BÖYLE YAKIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA