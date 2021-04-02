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Son dakika: HSK harekete geçti! Fatmanur Altun'a edilen hakaretlere beraat veren hakime soruşturma!

Son dakika haberine göre  Yönetim Kurulu Başkanı 'a "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde hakaret eden 'e şaşırtıcı şekilde beraat kararı veren hakim hakkında  harekete geçti. Hakim hakkında soruşturma izni verilirken müfettiş görevlendirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: HSK harekete geçti! Fatmanur Altun'a edilen hakaretlere beraat veren hakime soruşturma!

Yönetim Kurulu Başkanı 'a "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde hakaret eden hakkında iddianame düzenlenmiş ve yargılama başlatılmıştı. Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi Demir hakkında beraat kararı verdi.



Mahkeme kararında şöyle denildi: "Sanık Nazan Demir'in, Fatmanur Altun'a yönelik olarak 'İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin' şeklinde paylaşımda bulunduğu, bu suretle TCK'nun 125-1 4 maddeleri uyarınca hakaret suçunu işlediği iddia edilmektedir...İfadenin içeriği değerlendirilirken belirlenmesi gereken ilk husus olarak söz konusu ifadenin somut bir olgu isnadı olmayıp değer yargısı açıklaması olduğu belirlenmiş, bu değer yargısı açıklamasının belli düzeyde olgusal temel içerdiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak belli bir tanınmışlık düzeyi bulunan katılanın eylemlerinin öngörülebilir bir sonucu olarak dile getirilen ve yeterli altyapıya sahip değer yargısı açıklamasını dile getiren sanığın ifade özgürlüğünün korunması gerekliliğinin, katılanın şeref ve itibarına yapılan müdahalenin cezalandırılmasından ağır bastığı ve bu itibarla katılana yönelik yapılan paylaşımın..."


"ÖZ YURDUNDA GARİPSİN..."
Fatmanur Altun karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Altun, "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

HSK HAREKETE GEÇTİ
Bu gelişmeler ardından konu gündemine geldi. Kurul, kararı veren hakimi hakkında soruşturma izni verdi. Konunun araştırılması için tarafından müfettiş görevlendirildi.

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Altun'a hakaret eden Demir için beraat kararı ALTUN'A HAKARET EDEN DEMİR İÇİN BERAAT KARARI
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