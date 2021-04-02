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Son dakika: Başkan Erdoğan Muğla’da! Hafta sonuna kadar kalması bekleniyor

Son dakika haberine göre Başkan , ’nın ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Konukevine geldi. Başkan Erdoğan’ın hafta sonuna kadar burada kalması bekleniyor.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Muğla’da! Hafta sonuna kadar kalması bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Konukevine geldi.



Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın Okluk Konukevinde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.

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