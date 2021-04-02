Son dakika: Başkan Erdoğan Muğla’da! Hafta sonuna kadar kalması bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Konukevine geldi.





Başkan Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın Okluk Konukevinde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.