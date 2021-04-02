Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.