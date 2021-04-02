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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre  Egemenlik Konseyi Başkanı General El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede -Sudan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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