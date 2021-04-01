BioNTech / Pfizer yeni etkinlik oranını açıkladı: Yüzde 91,3

UĞUR ŞAHİN: VERİLER AŞININ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" söyledi.