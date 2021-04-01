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BioNTech / Pfizer yeni etkinlik oranını açıkladı: Yüzde 91,3

Türk Bilim insanı ve tarafından geliştirilen BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B1351 adı verilen varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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BioNTech / Pfizer yeni etkinlik oranını açıkladı: Yüzde 91,3

Türk Bilim insanı ve tarafından geliştirilen BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.

Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının , B1351 adı verilen varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19'a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı. 800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

PFİZER CEO'SU: VERİLERİ ABD'YE SUNACAĞIZ

Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, en az altı ay boyunca iki doz aşı olmuş 12 binden fazla kişiye ilişkin verileri içeren güncellenmiş sonuçların ABD yasal onayına sunulacağını bildirdi.

UĞUR ŞAHİN: VERİLER AŞININ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" söyledi.

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