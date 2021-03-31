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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sahte kimlikle yakalandı

Son dakika haberine göre... Kırmızı bültenle aranan terör örgütü üyesi B.A, ekiplerince sahte kimlikle 'da yakalandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sahte kimlikle yakalandı

Terör örgütü 'a 2013 yılında katıldığı belirlenen ve örgüte eleman sağladığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A.'nın yasa dışı yollarda 'ye girdiği tespit edildi.



İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teröristin Ankara'ya geleceğini belirledi.

Şüpheli B.A., 'dan itibaren istihbarat ekiplerince takip edildi. B.A. ve bindiği aracın sürücüsü M.Y. Ankara girişinde TEM ekiplerince yakalandı.



B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Üzerlerinde ele geçen dijital materyaller de inceleniyor.

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