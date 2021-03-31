Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sahte kimlikle yakalandı
Son dakika haberine göre... Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle Ankara'da yakalandı.
GÜNDEM AA
Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teröristin Ankara'ya geleceğini belirledi.
Şüpheli B.A., Hatay'dan itibaren istihbarat ekiplerince takip edildi. B.A. ve bindiği aracın sürücüsü M.Y. Ankara girişinde TEM ekiplerince yakalandı.
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B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Üzerlerinde ele geçen dijital materyaller de inceleniyor.