Sağlık Bakanlığından flaş BionTech aşısı açıklaması: 2,8 milyon doz Alman aşısı Türkiye'de

Marburg'ta üretimin son aşaması olan şişeleme yani ürünün steril ortamda doldurulması ve paketlemesinin henüz yapılmadığına işaret eden Braun, "Doldurma ve paketleme başka yerlerde yapılıyor. Burada aşı doldurma işleminin yapılıp yapılmayacağını henüz söyleyemiyoruz." dedi.

Braun, kendisini de bu hastalıkla mücadelenin bir parçası olarak gördüğünü dile getirerek, "Bu bir ayrıcalık ve yüksek düzeyde bir sorumluluk gerektiriyor. Burada mücadeleye aktif olarak katılmak güzel. Benim için profesyonel mesleki hayatımdaki en büyük yeniliklerden biri. Bu yüzden tüm kalbimi ürünü üretmeye yardımcı olmaya ve sonra da kullanıma sunmaya koydum." ifadelerini kullandı.