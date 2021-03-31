ABD’de koronavirüse karşı yapılan Johnson and Johnson aşısı bu hale getirdi

19 Mart'ta cilt doktorunun kendisini acil servise yönlendirdiği yaşlı adam, ertesi gün tanınmaz hale geldi. Tüm vücudu kıpkırmızı olarak şişen yaşlı adama yapılan tetkikler sonucunda Terrell'ın bu hale gelmesinin Johnson and Johnson'ın neden olduğu anlaşıldı.