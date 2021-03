ABD’de koronavirüse karşı yapılan Johnson and Johnson aşısı bu hale getirdi

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının başarı oranlarını paylaşmış, New England Journal of Medicine'da yayınlanan sonuçlara göre, aşı uygulamasına katılan deneklerin tamamında 57 gün içinde antikor oluşumunda başarı kaydedilmişti.

YAN ETKİ KORKU YARATTI

Antikor üretimindeki oranlarıyla öne çıkan Johnson and Johnson'ın aşısının ortaya çıkan bir yan etkisi ise, ABD basınında oldukça ses getirdi.