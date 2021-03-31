31 Mart 2021, Çarşamba
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ABD’de koronavirüse karşı yapılan Johnson and Johnson aşısı bu hale getirdi

Tüm dünyayı esir alan koronavirüse karşı aşı uygulamaları devam ediyor. ’de uygulanan tek doz olması ve saklama koşulları nedeniyle tercih edilen firmasının geliştirdiği aşıda şoke eden bir gelişme yaşandı. Johnson and Johnson'ın aşısını olan 74 yaşındaki ABD’li adamda görülen yan etkiler büyük korkuya yol açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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ABD’de koronavirüse karşı yapılan Johnson and Johnson aşısı bu hale getirdi

Koronavirüs aşı uygulamaları, dünya genelinde giderek artıyor. İlaç firmalarından birbiri ardına gelen hamlelerle geliştirilen aşı seçenekleri arasında , /, , , ve öne çıkarken, geçtiğimiz aylarda geliştirdiği tek dozluk aşıyla piyasa giren 'ın aşısı, son yaşanan olayla oldukça konuşuldu.

'li ilaç şirketi Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının başarı oranlarını paylaşmış, 'da yayınlanan sonuçlara göre, aşı uygulamasına katılan deneklerin tamamında 57 gün içinde antikor oluşumunda başarı kaydedilmişti.

YAN ETKİ KORKU YARATTI

Antikor üretimindeki oranlarıyla öne çıkan Johnson and Johnson'ın aşısının ortaya çıkan bir yan etkisi ise, ABD basınında oldukça ses getirdi.

ABD'nin eyaletinde 6 Mart'ta Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısını olan 74 yaşındaki , aşı olduktan 4 gün sonra vücudunda bir gariplik hissetmeye başladı. Kolunun su toplamaya başladığını fark eden Terrell, 19 Mart'a kadar vücudundaki şişliğin, kızarıklığın ve kaşıntının giderek artmasına şahit oldu.

19 Mart'ta cilt doktorunun kendisini acil servise yönlendirdiği yaşlı adam, ertesi gün tanınmaz hale geldi. Tüm vücudu kıpkırmızı olarak şişen yaşlı adama yapılan tetkikler sonucunda Terrell'ın bu hale gelmesinin Johnson and Johnson'ın neden olduğu anlaşıldı.

Olaya, bağışıklık sisteminin aşı karşısında verdiği ani tepkinin neden olduğu anlaşıldı.

Durumu ağırlaşan Terrell, hastanenin yoğun bakım servisinde tam 5 gün boyunca tedavi gördü.

Yaşlı adamın gösterdiği semptomların daha önce Moderna'nın aşısında da görülen yan etkilere benzediği bildirilirken, bugüne dek hiçbir kaşıntı ve kızarıklık göstergesinin bu denli yoğun yaşanmadığı da söylendi.

Doktorlar, benzer yan etkilerin , suçiçeği ve kızamık aşılarında da görüldüğünü, ancak Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısının yan etki boyutunun tahmin edilenin daha ötesinde olduğunu açıkladı.

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