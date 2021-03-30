Son dakika: Devlet Bahçeli'den muhalefete erken seçim tepkisi: Rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar

Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emparyalist zihniyet Serv ile yeniden hortlamış, Türk milleti şerefli bir mücadeleyle istiklal ve istikbal haklarını geri almıştır. Varlığımız 1915 Çanakkalesi'nden 1922 İzmir'ine kadar adım adım savunulan vatan toprakları şehit kanlarıyla tescil edilmiştir. Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır.

UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI

Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Özellikle hiç kimse bize Türklük konusunda bir şey söyleyemez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. Lütfen dikkat buyrunuz, Türk milleti ile gönül bağı kopmuş kim varsa bize Uygur Türkleri konusunda ileri geri konuşuyor. Haininden hayasınıza kadar hepsi ağız birliği etmişcesine bilirkişilik taslıyor. Be ey gafiller Türklük sizin ne ara meseleniz oldu? Limassol'deki faşistlerle sizin aranızda ne fark vardır? Niyet sahiplerinin derdi başkadır. Herkes haddini bilsin. CHP böyle demiş, İP şöyle demiş, bizim için sadece gürültü kirliliğidir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ DOĞRUDUR

İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir.

Sinsi propagandaların körüklendiği açıktır. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek cehalettir. İmzalamak kadar çıkmak da haktır. CHP yönetimi parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak suyu bulandırmaktadır.

CHP, konu HDP oldu mu kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu "HDP'ye dokundurmam" diyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya engel olamayacaktır. Kılıçdaroğlu, yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda.

Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin yanlışlarını herkes gördü de bir sen mi görmedin, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam diyorsun, ihanete ortaksın demektir.

HARP OKULLARI KARARI

Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Her tartışmadan nemalanma çabasındadır. Ama her seferinde baltayı taşa vurmaktadır. Harp Okulları'nda irticai faaliyetlerin çıkarılması, bildik ezberleri alevlendirmiştir. TSK'nın töhmet altında bırakılması tepeden tırnağa kara propagandadır. 15 Temmuz'da yaşanan, bu terör örgütünün TSK'ya nasıl yuvalandığına dair fikri var mıdır? Madem irticaya karşı bu kadar hassastınız, FETÖ'nün yuvalandığını nasıl hafızanızdan çıkardınız? Zillet cephesine soruyorum, Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz? FETÖ'cülerin peşine takılmaktan utanmadınız mı? İrtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz söz konusu olamayacaktır.

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı görüyor demektir. Seçim zamanında yapılacak, bu millet zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Dünyanın kaç bucak olduğunu 2023 Haziranı'nda göreceklerdir."