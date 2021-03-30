Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası son dakika yazılı açıklama! İşte alınan kararlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda toplantıya dair detayları paylaştı.

"Millî Güvenlik Kurulu, 30 mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarımız azim, kararlılık ve başarıyla devam etmektedir.

Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ulaşılabilir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edecektir.

Barış, huzur ve istikrarın yeniden tesisi için Suriye'deki tüm aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuyoruz.

Yunanistan'ı, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri, sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ve Türkiye karşıtı politikalarını artırma gayretine karşı uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Kıbrıs meselesinde, yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususu vazgeçilmezdir.

Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyet vericidir. Türkiye, iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında her türlü desteği verecektir.

Doğu Akdeniz'de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımızı yineliyoruz. Bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.

Bu çerçevede Doğu Akdeniz'de bölge dışı ülkeleri ve uluslararası aktörleri tarafsız ve sağduyulu bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânlar seferber edilecektir."