Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası son dakika yazılı açıklama! İşte alınan kararlar
Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan’la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele olurken kritik toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başlamıştı.
3 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
2. Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulanmış; Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilmiş; Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur.
3. Yunanistan'ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alınmış; diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir.
4. Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilmiş,önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde;yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir.
5. Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanmış; iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir.
6. Doğu Akdeniz'de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir.
7. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânların seferber edilmesi kararlılığının altı çizilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda toplantıya dair detayları paylaştı.
"Millî Güvenlik Kurulu, 30 mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarımız azim, kararlılık ve başarıyla devam etmektedir.
Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ulaşılabilir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edecektir.
Barış, huzur ve istikrarın yeniden tesisi için Suriye'deki tüm aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuyoruz.
Yunanistan'ı, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri, sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ve Türkiye karşıtı politikalarını artırma gayretine karşı uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Kıbrıs meselesinde, yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususu vazgeçilmezdir.
Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyet vericidir. Türkiye, iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında her türlü desteği verecektir.
Doğu Akdeniz'de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımızı yineliyoruz. Bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.
Bu çerçevede Doğu Akdeniz'de bölge dışı ülkeleri ve uluslararası aktörleri tarafsız ve sağduyulu bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askerî güvenliğini en üst seviyeye çıkarma millî hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkânlar seferber edilecektir."