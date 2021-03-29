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Son dakika | AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula , 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika | AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Tarih belli oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

ABden Türkiyeye ziyaret adımı AB'DEN TÜRKİYE'YE ZİYARET ADIMI

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