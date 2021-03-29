Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? DSÖ raporu her şeyi ortaya çıkardı

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 928 bine, Brezilya'da 12 milyon 490 bine, Hindistan'da 12 milyon 38 bine ve Fransa'da 4 milyon 545 bine ulaştı.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştığı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı bildirildi.

Belçika'da vaka sayısı 100 bin kişide 505'e çıkarak son iki haftada yüzde 67 artış gösterdi. Türkiye'nin hibe ettiği 30 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.