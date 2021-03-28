Trabzonlu balıkçılar erken "Paydos" dedi

Bu sezonun bazı balıkçılar açısında iyi bazıları için ise kötü geçtiğini belirten tekne sahiplerinden Emrehan Köroğlu, "Balıkçı açısından bu sezon ne iyi, ne de kötü geçti. Palamut avcılığı ile başladık genele bakacak olursak fena bir balıkçılık olmadı. Hamsi de fena geçmedi diyebiliriz. Ortada bir avcılık oldu. İyi olanlar da vardı, kötü olanlar da vardı. Kendi açımızdan konuşacak olursak orta bir sezon geçirdik. Hamsi avında zaman zaman yasaklar oldu. Dolayısıyla kurallara uymayanlar oldu. Kurallara uyumayan balıkçı arkadaşlarımız yüzünden, kurallara uyan balıkçı arkadaşlarımız sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla bu süreçte kurallara uyan balıkçı arkadaşlarımız çok sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 30 iş günü bekleme süreci oldu. Bekleme sürecinden sonra çıkan kararlar balıkçılara çok fazla uyumlu olmadı. Bu nedenle bu sezon biraz sıkıtılar yaşadık. Pandemi sürecinde gerek teknede çalışanlarımız olsun; gerek dışarıdaki alış verişler olsun bizi olumsuz etkiledi. Teknede tayfaların birinde virüs çıktığı zaman mecburen karantinada 10-15 gün bekleme süreci oluyor. Bunun yanı sıra dışarıda inişli çıkışlı fiyatlar oluyor, dolayısıyla bu olumsuzluklar bizi etkiliyor. Şu anda sezonumuzu bitirdik işlerimizi tamamen durdurduk. Ağ bakımı ve teknemizin bakımını yapıyoruz. Bir dahaki sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Eylül 1'de çıkacağımız palamut sezonunun hazırlıklarını başladık. Şu anda teknelerin yüzde 90'ı paydos etmiş durumda. Şu anda bazı tekneler istavrite çalışıyor. Genel olarak hamsiye çalışanların hemen hemen hepsi erken 'paydos' etti" dedi.