Hakkari'de 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi

Hakkari'de Depin Polis Kontrol Noktasında bir çekicide yapılan aramada 2 bin litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 Mart 2021 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktasında batı illerinden ilimize eroin maddesinin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi getirileceği bilgisi üzerine durdurulan bir çekicide yapılan aramada, 2 bin litre asetik anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.