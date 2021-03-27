27 Mart 2021, Cumartesi
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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Van'da 47,5 kilogram eroin ele geçirildi

(), 'da 47 kilo 585 gram ele geçirildiğini bildirdi. EGM'nin paylaşımda, narkotik köpeği 'nun çatı katında eroini bulmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Van'da 47,5 kilogram eroin ele geçirildi

EGM'nin Twitter hesabından, "Başarı ekip işi" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kilo 585 gram eroin ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Juno'nun çatı katında eroini bulmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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