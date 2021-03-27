Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Van'da 47,5 kilogram eroin ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi. EGM'nin paylaşımda, narkotik köpeği Juno'nun çatı katında eroini bulmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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EGM'nin Twitter hesabından, "Başarı ekip işi" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kilo 585 gram eroin ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, narkotik köpeği Juno'nun çatı katında eroini bulmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Başarı ekip işi...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 26, 2021
Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kg 585 gr eroin ele geçirdi.
👌👮🏻♂️🐶@NarkotiksmDB pic.twitter.com/3REPZvBCxA