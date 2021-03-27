Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren o atamalar...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.