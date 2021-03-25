Son dakika: Ağrı’da terör kundakçıları HDP’li çıktı

Nevruz öncesi gerçekleşen olayda 20 Mart tarihinde gece yarısı AK Partili ailenin araçlarının kundaklandığı haberinin alınması üzerine, emniyet harekete geçti. İlk etapta şahsı yakalayan TEM şube ekipleri, şahsın üzerinde bir adet kalem buldu. Kriminal Uzmanlık Raporu sonucunda olay yerinde bulunan notun şahsın üzerinden çıkan kalem ile yazıldığı anlaşıldı.



Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın telefonunda yapılan incelemelerde eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüleri ve olay yerinde bulunan notun bölücü terör örgütünün haber ajansı olan ANF'ye servis edildiği anlaşıldı.



Çıkarıldıkları adli makamlarca olayı gerçekleştiren iki şüpheliden S.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken, V.A. isimli şahıs tutuklandı.

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