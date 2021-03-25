SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 25 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN SINIRINDA

Bugün toplam 222 bin 753 test yapıldı. Semptom gösteren bin 210 kişiyle birlikte toplam 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 619'a yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU