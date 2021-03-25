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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu?

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu?

SON DAKİKA HABERİ... 'de vaka ve artışları sürüyor mu? covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 25 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu?

SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 25 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN SINIRINDA

Bugün toplam 222 bin 753 test yapıldı. Semptom gösteren bin 210 kişiyle birlikte toplam 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 619'a yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme! YERLİ KOVİD-19 AŞISINDA FLAŞ GELİŞME!

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

24 MART

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

14 MART

13 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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