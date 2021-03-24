Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif

'AŞI YAPTIRMAMAK RİSK ALMAKTIR'

Kentteki aşılama durumunu da değerlendiren Dr. Yavuzyılmaz, "Aşılamada, ilk etapta bize verilen hedef 406 bin civarındaydı. Biz şu anda, risk grubundaki kişilerin yüzde 71'ini aşıladık. Bugüne kadar 506 bin aşı yapmışız. Bunun içinde birinci doz ve ikinci dozlar var. Oranlamaya bakarsak hedef nüfusumuzun yüzde 71'ini aşılamışız. Aşıyla önlenebilen bir hastalıkta, aşı yapmamak büyük risk almaktır. Bu sadece kendi riski değil, toplumun riski anlamını taşır. Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Sadece bizi değil, etrafımızı da ilgilendiren bir hastalık. O yüzden biz aşı hakkı olan, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın mutlaka aşı yaptırmasını arzu ediyoruz. Günde yaklaşık 10-15 bin civarında aşı uyguluyoruz ama kapasitemiz çok daha yüksek. Talep edildiği durumda, günlük 50-60 bin aşıyı yapabilecek kapasitemiz var" şeklinde konuştu.