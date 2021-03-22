22 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Kilis'e yapılan saldırının hesabı soruluyor! 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 'e yapılan terör saldırısı hakkında açıklama yapan , "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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