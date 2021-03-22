Son dakika: Kilis'e yapılan saldırının hesabı soruluyor! 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Kilis'e yapılan terör saldırısı hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021