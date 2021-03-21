Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, "Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sedromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."