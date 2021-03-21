21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya 'ne özel paylaşımda bulundu. mesajında, "Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında, "Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sedromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA