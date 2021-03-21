İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek; vaka sayısının arttığını ve hastanelerin yine dolmaya başladığını belirterek, "Ölümler yine artıyor" dedi.

"ÖLÜMLER YİNE ARTIYOR. VATANDAŞ OLARAK HİÇ DERS ÇIKARTMAMIŞIZ"

Prof. Dr. Tükek; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "3. kez aynı şeyleri yaşıyoruz. O kadar uyarıya rağmen yine senaryo aynı. Vaka sayısı artıyor. Hastaneler yine dolmaya başladı. Ölümler yine artıyor. Vatandaş olarak hiç ders çıkartmamışız. Ne kadar üzücü, aynı kötü anları yaşamak zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıklamıştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.