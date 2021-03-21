İstanbul depremine karşı devletten dev yenilenme hamlesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un baştan sona yenilenmesi, riskli binaların yıkılıp yerlerine sağlıklı, depreme dayanıklı, park ve bahçeleri ile modern bir şehir oluşturulmasına ilişkin çalı��malarını anlattı.

117 BİN KONUT, 49 REZERV ALAN: İstanbul'da 68 riskli alanda 117 bin konutun dönüşüm sürecini yürütüyoruz. İstanbul'da yeni yerleşim olarak kullanılmaya elverişli 49 rezerv alanımızda da projelerimiz var.

FİKİRTEPE NİSANDA BAŞLIYOR: 15 bin konutluk bir yeni Fikirtepe imar planı hazırladık ve askıya çıkardık. Nisan ayı itibarıyla da 15 bin konutluk projemizin Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle inşasına başlayacağız. Projenin yatırım değeri 5 milyar lira. Burada sağlam, güvenli konutların, sosyal ihtiyacı giderecek altyapının oluşacağı bir projenin de inşasına başlamış olacağız. Söz verdiğimiz şekliyle de üç yılda projeyi tamamlayacağız.

ÇAMLICA'YA ZARAR VERMEYECEK: Üsküdar Kirazlıtepe'de 500 konutta dönüşümü başlattık. Hem Boğaz hem de Çamlıca'ya zarar vermeyecek bir anlayışla projelendirildi. Toplamda bin 500 konutluk çok örnek bir proje yürütüyoruz.

GAZİOSMANPAŞA'DA 4 BİN 300 KONUT: Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümde yarım kalan, vatandaşımızın yine mağdur olduğu bir sürece ilişkin TOKİ eliyle imarı azaltacak şekliyle, olabildiğince yatay mimari anlayışıyla 4 bin 300 konutlu proje yürütüyoruz.

ZEYTİNBURNU PROJESİ: Zeytinburnu'nda hem rezerv konut üretiyoruz hem de ilçenin göbeğinde dönüşüm süreci yönetiyoruz.

KAĞITHANE'DE DÖNÜŞÜM SÜRECİ: Kâğıthane'de, Güngören Tozkoparan'da bin 500 konutluk bir proje yürütüyoruz.

60 BİN KONUTLUK ÖRNEK PROJE

EYÜPSULTAN'DA, Başakşehir'de, Beyoğlu'nda, Okmeydanı'nda, Sütlüce'de bir dönüşüm süreci sürüyor. Esenler'de Türkiye ve dünyaya örnek olacak 60 bin konutluk bir proje yapıyoruz. Güney Metris dediğimiz alanda 10 bin konutluk projemizi başlattık. Bu çerçevede, toplamda 3 bin 650 konut ve ticari birimlerin üretimini de TOKİ başlattı. 2 bin konutu 2021 yılının ilk yarısına kadar teslim edeceğiz. Çevre ilçelerde de vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını inşa etmiş olacağız.