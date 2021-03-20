20 Mart 2021, Cumartesi
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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım

Mehmetçik, Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021
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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.


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