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Bakan ve kadın vekillerden peş peşe destek mesajları! Güçlü Kadın Güçlü Türkiye

Son dakika haberine göre; Kadın milletvekilleri kararının ardından, sosyal medyadan destek mesajları verdi. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , , Öznür Çalık olmak üzere, paylaşımlarla karara destek verdi.

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Bakan ve kadın vekillerden peş peşe destek mesajları! Güçlü Kadın Güçlü Türkiye

Kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi kararının ardından, sosyal medyadan destek mesajları verdi. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fatma Betül Sayan Kaya, Öznür Çalık olmak üzere, paylaşımlarla karara destek verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya paylaşımında: "Kadınlarımızın toplumsal itibarını ve saygınlığını yükseltmek için verdiğimiz mücadeleyi toplumsal dokumuzu özenle koruyarak daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İşte vekillerin destek paylaşımları:


2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Kadınlarımızın toplumsal itibarını ve saygınlığını yükseltmek için verdiğimiz mücadeleyi toplumsal dokumuzu özenle koruyarak daha ileri noktalara taşıyacağız. Gücümüz birliğimizdir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Sevgili Peygamberimiz, (SAV) "El-Cennetü tahte akdâmi'l-ümmehât; cennet annelerin ayakları altındadır" diyor. Babaların değil. Onun için gençler, anneleriniz hayattaysa ayaklarının altını öpmekten çekinmeyin

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