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Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon! Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama

merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirdiği bildirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Muğla merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon! Siber dolandırıcılığa 6 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında, Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde ve Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından başlatılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 18 şüpheliden, 11'i adliyeye sevk edildi.

Türkiye genelinde 25 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çaldıkları iddia edilen 11 şüpheliden 6'sının tutuklandığı öğrenildi. Diğer şüphelilerden 3'ü savcılıkta verdikleri ifadenin ardından, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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