İstanbul’daki vakaların yarısında ortaya çıktı: Seyahat yasağı masada!

"Elde ettiğimiz bulgular şuan için İngiliz varyantı dışında, majör bir değişim olmadığını gösteriyor. İngiltere varyantı daha kolay bulaştığı çabuk yayılım gösterebiliyor. Karadeniz'deki vaka artışının nedeni de İngiliz varyantını etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde, 'Arjantin varyantı ortaya çıktı' şeklinde iddialar gündeme gelse de bizim şuan için böyle bir tespitimiz yok. Şimdiye kadar büyük bir değişime uğramış virüs yakalamış olsak gerekli uyarıları yapardık. Türkiye, sağlık kültürü anlamında aşılamayı çok iyi yapan bir ülke. Aşı politikamız, çok iyi şekilde yürüyor. COVID-19 hastalarında immünolojik baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Baskılama virüs için değişim yani mutasyon anlamına gelir. İlaç tedavisi aşılamanın neden olduğu baskılamaya rağmen endişe edeceğimiz bir mutasyon söz konusu değil."