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FETÖ’den aranan 'ev abisi' Adana’da yakalandı

’da, (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı. Mehmet D.’nin, kullanıcısı olduğu ve üniversitede okuduğu dönemde ‘Eğmen’ kod adıyla ‘ev ağabeyliği’ yaptığı öne belirtildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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FETÖ’den aranan 'ev abisi' Adana’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri'nce hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D.'nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Mehmet D.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Mehmet D.'nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet D.'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde 'Eğmen' kod adını kullanarak 'ev ağabeyliği' yaptığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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