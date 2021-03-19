Dünya Türkiye'nin gözdesi ŞİMŞEK'i konuşuyor! İHA'ya entegreli ŞİMŞEK görevini başarıyla tamamladı
Dünyanın yakından takip ettiği Mavi Vatan Tatbikatı'nda dikkat çekenlerden biri de Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK oldu. İHA'lara da entegre edilen ŞİMŞEK, Mavi Vatan Tatbikatında ses getirdi. ŞİMŞEK, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.
Geniş uçuş zarfı ve çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, mavi vatan tatbikatında hedef uçak olarak görevini ifa etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK, Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlandı. Tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta ŞİMŞEK toplam 8 sorti uçuş gerçekleştirdi. ŞİMŞEK, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.
Hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakika mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına katkıda bulunan ŞİMŞEK, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştiriliyor.
Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen ŞİMŞEK, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehditlerini aratmıyor.
Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla ARGE projesi olarak başlattığı ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, silahlı kuvvetlere hizmet sunuyor.
ANKA İNSANSIZ HAVA ARACINA ENTEGRE EDİLDİ
ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi üzerinde sürekli olarak yeni konseptler geliştirmeye devam eden TUSAŞ, yakın zamanda ŞİMŞEK hedef uçak sistemini ANKA insansız hava araçlarına (İHA) entegre etti. Anka İHA'ya entegre edilen ve her kanada 1 adet entegre edilebilen ŞİMŞEK hedef uçağı havadan havaya fırlatılabilir.
Azeridefence tarafından verilen bilgiye göre 50.000 saatten fazla uçuş saatine sahip olan ve Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında kendini kanıtlayan Anka İHA'sına bir hedef uçağının entegrasyonu ile TUSAŞ, insansız hava aracı endüstrisinde başka bir atılım yapmayı başardı.
Sadece kara platformlarından değil, aynı zamanda su üstü platformlardan da fırlatılabilen "ŞİMŞEK" hedef uçak sistemi, görevini tamamladıktan sonra bir paraşüt kullanarak iniş yapabilir.
Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatlarda oldukça başarılı performans sağladığı aktarılan ŞİMŞEK hedef uçak sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 12-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Ege'de gerçekleştirdiği tatbikatlar kapsamında hedef uçak olarak görev gerçekleştirmişti.