Koronavirüs haritasında korkutan gelişme! 11 ilde kırmızı alarm

KIRMIZI DA DURDURAMADI

Vaka sayısında artışın alınan önlemlere rağmen sürdüğü Karadeniz Bölgesi'nde kırmızıya boyanan kentlerde sokaklardaki yoğunluk devam ediyor. Samsun'da denetimler artırıldı. Kalabalık cadde ve sokaklarda HES sorgulamasına devam eden polis ekipleri, kalabalığı kontrol altına almak için İlkadım ilçesindeki Mecidiye Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekti.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait araçlardan yapılan anonslarla vatandaşlar uyarıldı, bilgilendirici broşürler dağıttı. Uyarılara rağmen caddedeki insan yoğunluğu dikkat çekti. Vaka artışına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını da unuttu.