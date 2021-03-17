Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Pizzacı kılığında yakalandı

'EMNİYETE BİLDİRDİK'

Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Motosikletli Kuryeler Deneği Murat Tomris de, motokurye kılığına giren zehir tacirlerinin varlığını doğrulayarak, Milliyet'e şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul'da 25 bini kayıtlı olmak üzere 35 binden fazla kurye var. Motosikletinin arkasına kutu koyup, kurye montu çeken bazı kişilerin uyuşturucu pazarladığını ve pandemi döneminde bu faliyetlerin arttığını bizler de gözlemliyoruz. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nin çevresinde motokurye kılığına giren ve uyuşturucu pazarlayan bir takım kişileri tespit ederek emniyete bildirdik. Zehir tacirleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler dışında, gündüz saatlerinde de satış yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir pizza zincirinde kendini kamufule etmek için kurye olarak işe başlayıp, torbacılık yapan simsarı tespit ederek gerekli mercilere bildirdik. Binlerce arkadaşımızla sürekli irtibat halindeyiz. Tespit ettiğimiz zehir tacirlerini önce çalıştıkları firmaların sahiplerine bildirip, ardından emniyete iletiyoruz."