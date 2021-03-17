Koronavirüs haritasında kırmızı olan Rize’de vatandaşlar toplanıp inşaat yıkımını izliyorlar

Rizeliler iş makinelerini izlediği sırada zaman zaman ihlal edilse de genel itibariyle Covid-19 pandemisinden kaynaklı sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.

Yıkımı gerçekleşen yapılarda anılarının olduğunu fakat binaların sağlam olmadığını gördükleri için anılarının kaybolmasına üzülmediklerini dile getiren Zafer Aslan "Allah'ın izniyle inşallah yakın zamanda biter. Güzel anılarımız vardı burada. Ben 45 yaşındayım, çocukluğumuz buralarda geçti. Anılarımız gitti ama yenisinde daha güzel anılarımız olacak. Daha güzel bir görselliği olacak, Rizemize bu gerekiyordu. Yıkılması gerekiyordu buranın. Allah muhafaza doğal afetler var, seller var. Olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.