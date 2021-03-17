İtalyan gazetesinden Türk ekonomisine övgü! Dünyayı şaşırttı

ÇİN'DEN SONRA EN BAŞARILI ÜLKE

Takvim.com.tr'nin haberine göre söz konusu yazıda, "Türkiye koronavirüs salgınına rağmen 4. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü. G20'de yalnızca Çin Türkiye'den daha başarılı oldu." denildi.



Büyüme rakamlarına dikkat çekilen yazıda, "Pandemiye rağmen ekonomik eğilim herkesi şaşırttı." ifadelerine yer verildi.

80 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Sağlık alanına yapılan yatırımlara da yer verilen yazıda, Türkiye'nin son sekiz yılda kamu ve özel projelere 80 milyar dolar yatırım yaptığı vurgulandı.