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Son dakika: İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! HES kodunun kapsamı genişledi

Son dakika haberine göre 'da kararıyla bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmeye başlandı. İşletme sahipleri ve müşteriler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da yeni dönem bugün başladı! HES kodunun kapsamı genişledi

salgınına karşı mücadele kapsamında Valiliği tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alınmıştı. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, 'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi. HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı. 'nda HES Kodu ile kıraathaneye gelenler de uygulamayı açarak içeri girdi. Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Bu uygulama hem bizim için hem de diğer vatandaşlar için çok önemli" dedi.

"HEM BİZİM İÇİN HEM DE BAŞKASI İÇİN İYİ OLDU"
HES Kodu ile kıraathaneye giren "HES koduyla içeri girdiğimiz daha iyi oldu. Hem bizim sağlığımız hem de başkasının sağlığı için daha iyi oldu. Bu uygulamayı destekliyorum" dedi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN HES KODU MECBURİ"
Kıraathane işletmecisi "Bugün müşterilerimize de söyledik. HES kodu olmadan kimseyi içeri almayacağız. Kaymakamımız da söyledi. Bugünden itibaren HES kodu mecburi. Sorumluluk getirdiler. Denetlemeler de var. Bu uygulama için geç bile kalındı. Ama sonunda oldu iyi oldu" diye konuştu.

"BİZ DE MÜŞTERİLERİMİZE HES KODU SORUYORUZ"
Çorbacı "Biz de yeni gelen müşterilerimize kapıda HES kodu soruyoruz. HES koduyla içeri almaya başladık. Bu uygulama insanların sağlığı için güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"KURALLARA UYUYORUZ"
'de bir kırarathaneye çay içmeye gelen "Bu uygulama çok iyi oldu. Sıkı denetim yapılması gerekli. Kurallara uyarsak koronavirüsten kurtulacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Çay içmeyen gelen , "HES kodu kontrol edildi.Olması gereken bir uygulama. Çay içmeye geliniyor, gelenlerde risk var mı yok mu bilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Kahvehane sahibi Zekeriya İleri, "HES kodu kontrol etmeden içeri kimseyi almıyoruz. Kurallara uyuyoruz . Hem bizim için hem vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Gelen müşterilerin ateşlerini de kontrol ediyoruz" dedi.

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