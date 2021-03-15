FETÖ'de üst yönetimi karıştıran 30 milyon dolarlık mektup! Mektubu okuyanı tekme tokat dövdüler

ŞİMŞEK MALİKANEDEN AYRILDI

Türkyolu'na mektupta yazan isim listesini vermeyen Osman Şimşek apar topar örgütle ilişiğini keserek yurttan ayrıldı. Olayları doğrularak nitelikte sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Şimşek, "Vazifelerimden biri hocamızın kalem işleriydi. Dolayısıyla gelen giden mektupları da çoğunlukla ben ilgileniyordum. Mektupların çoğu bana geldi. Onları emanet bildim. Kendisi bana "bunlara bakın bana okuyun yada özetleyin" derdi. Hiç bir mesajı sümen altı edemezdim, yazılanlara konu olan mektupta onlardan biriydi. Diğerleri için ne yaptıysam onun için de aynısı yaptım. Adresine ulaştırdım. Cevdet bey ile aramızda tatsız hadiseler yaşandı." ifadelerini kullandı.