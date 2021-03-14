14 Mart 2021, Pazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı

Sağlık Bakanı , sağlık çalışanları için "" çağrısında bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için dijital mektup çağrısı

Bakan Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.

"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler." ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

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