13 Mart 2021, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu "evde sağlık hizmeti" paylaşımı

Sağlık Bakanı , "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Bakan Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet." açıklamasında bulundu.

Videoda, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

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