12 Mart 2021, Cuma
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Meral Akşener’den Pervin Buldan’a yanıt: Buldan bana “eşinin ölümünün azmettiricisi” dedi

CHP-İYİ Parti ve ittifakında yüksek gerilim sürüyor. Zaman zaman gizli kapaklı birbirlerine göz kırpan “” her seferinde soluğu çıkmaz sokakta alıyor. Habertürk’e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı 'den HDP Eş Genel Başkanı ’ın “eşinin ölümünün azmettiricisi” sözlerine yanıt verdi. Akşener, “Binmemesi çok yanlış, bilip böyle demesi iki kere yanlış” sözleriyle sert eleştiri yöneltti.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Habertürk'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı 'den Eş Genel Başkanı 'ın "eşinin ölümünün azmettiricisi" sözlerine yanıt verdi.

MERAL AKŞENER: BANA "AZMETTİRİCİ" DEDİ

Akşener, "Bizim arkadaşlarımız üzüldü. Niye üzüldü? 24 Haziran'da Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş. 1994. Ben 1996 10 Kasım'ında İçişleri Bakanı oldum. O günkü İçişleri, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürünün kim olduğunu bilmesi gerekir. Ben unutmam. Ben bilmiyorum bakın! Binmemesi çok yanlış, bilip böyle demesi iki kere yanlış" sözleriyle sert eleştiri yöneltti.



GİZLİ İTTİFAKTA CEPHE GERİLİYOR

Bu açıklamayla cephesinde yeni bir gerilim yaşandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e ne yanıt vereceği ise marak konusu oldu.

Buldan’a yanıt: Bana azmettirici” dedi BULDAN'A YANIT: BANA "AZMETTİRİCİ" DEDİ
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