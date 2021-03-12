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Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 12 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 12 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

11 MART

10 MART

9 MART

8 MART

7 MART

6 MART

5 MART

4 MART

3 MART

2 MART

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