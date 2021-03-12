Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

11 MART