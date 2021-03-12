Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 Kovid-19 tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 12 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.
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