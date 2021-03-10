"Umut Veren Kadınlar" geleceği inşa ediyor

Pandemi süreci, 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın önemini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Tüm dünyada kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yapılabilecekleri aktarmanın en etkili yolu medya araçlarından geçiyor. Turkuvaz Medya Grubu ve INBUSINESS da bu misyonu üstlenerek Aralık 2020'de Küresel Umut Festivali platformunu kurdu.





2021 yılının tamamına yayılan bir etkinlik takvimiyle yola çıkan "Küresel Umut Festivali" kapsamında Mart-Eylül ayları arasında 10 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'na yönelik 10 webinar düzenlenecek; "Hedef 1 Milyon" platformu ile şirketlerin sürdürülebilirlik hikayeleri çekilecek özel videolarla 1 milyon kişiye ulaştırılacak ve her bir izlenme için bir ağaç dikilerek Küresel Umut Ormanı oluşturulacak. Ekim ayında ise dört gün sürecek Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali düzenlenecek.



SÜRDÜRÜLEBİLİR HİKAYELER

Bu dev projenin ilk adımı olan Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi, "Umut Veren Kadınlar" ana temasıyla bugün başladı. Online olarak yapılacak etkinlik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne odaklanıyor.