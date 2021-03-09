Bu çerçevede;

A-) Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. İlimiz genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.), Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,