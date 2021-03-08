08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı! Binlerce personel görev aldı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı! Binlerce personel görev aldı

tarafından yapılan açıklamada 'nın başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada "Marmara, Ege ve ’de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı! Binlerce personel görev aldı

, Marmara, Ege ve 'de eş zamanlı olarak icra edilen 'nın tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BAKANLIĞIN VİDEOLU PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA