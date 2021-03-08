Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı! Binlerce personel görev aldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOC2kSzqes — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021