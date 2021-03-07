Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında son bir haftada 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri duyurdu. Bakan Koca ayrıca bu illerdeki artış oranlarını içeren görsel tablolar da paylaştı. İstanbul Ankara ve İzmir listede mi? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada son bir haftada 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri duyurdu. Bakan Koca ayrıca artış ve azalışları içeren tablolara da paylaşımında yer verdi.
İŞTE VAKALARDA EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER
Sinop
Kilis
Samsun
Amasya
Edirne
İŞTE İKİ HAFTALIK KIYASLAMA TABLOSU
İŞTE VAKALARDA EN ÇOK AZALIŞ YAŞANAN İLLER
Ordu
Bolu
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İŞTE İKİ HAFTALIK KIYASLAMA TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.