07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller!

Sağlık Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında son bir haftada 100.000 nüfusta görünme oranı en çok artan ve azalan illeri duyurdu. Bakan Koca ayrıca bu illerdeki artış oranlarını içeren görsel tablolar da paylaştı. İstanbul Ankara ve İzmir listede mi? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İşte vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller!

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada son bir haftada 100.000 nüfusta görünme oranı en çok artan ve azalan illeri duyurdu. Bakan Koca ayrıca artış ve azalışları içeren tablolara da paylaşımında yer verdi.

İŞTE VAKALARDA EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN İLLER

Sinop

Kilis

Samsun

Amasya

Edirne

İŞTE İKİ HAFTALIK KIYASLAMA TABLOSU

İŞTE VAKALARDA EN ÇOK AZALIŞ YAŞANAN İLLER

Ordu

Bolu

Trabzon

Nevşehir

Karaman

İŞTE İKİ HAFTALIK KIYASLAMA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi canlı yayınında uyardı: Böyle devam edersek... BİLİM KURULU ÜYESİ CANLI YAYININDA UYARDI: BÖYLE DEVAM EDERSEK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA