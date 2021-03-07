Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristlere anında karşılık verdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.