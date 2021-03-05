CHP'nin 'öğrenci' dediği militan PKK operasyonun gözaltına alındı! Görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün cezaevi ve HDK yapılanmaları içerisinde yer aldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.