Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Son dakika haberine göre...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÜNDEM AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı servis edildi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşılmıştı.