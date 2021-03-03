Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.