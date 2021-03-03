03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Son dakika haberine göre...Başkan , Başkanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Başkan , Başkanı 'u kabul etti. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Şentop ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı servis edildi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşılmıştı.

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

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