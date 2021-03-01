01 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika haberi...AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, 'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve 'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu.

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