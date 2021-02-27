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Son dakika: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak

Son dakika haberine göre 'nın ilçesini 'nın ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, Başkan 'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Son dakika: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak

'nın ilçesini 'nın ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.



GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI
Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

KÜLTÜR VE TURİZME KATKI
Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.


BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Başkan 'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

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