Son dakika: Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli bugün hizmete giriyor! Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak
Son dakika haberine göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.
GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.
6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.
KÜLTÜR VE TURİZME KATKI
Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.