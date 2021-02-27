Bugün yasak var mı? 27 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Kısıtlama saatleri...
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Geçtiğimiz sene hayata geçirilen hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 27 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Bugün yasak var mı? Türkiye'de son 24 saatte 128.387 koronavirüs testi yapıldı, 9.205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsle mücadele sürerken, salgının yayılmasını önlemek adına baı tedbirler uygulanıyor. Bunlardan biri de, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı... Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün yasak var mı? 27 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
BUGÜN YASAK VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
NERELER AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.
Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Cumartesi ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.
Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
26 Şubat tarihli tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.
Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BAKAN KOCA, KOVİD-19 VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN VE ARTAN 5 İLİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."
Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları da paylaştı. Twitter hesabındaki paylaşımında, Koca, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
ÖĞRETMENLERİN KOVİD-19 AŞILAMA SÜRECİNİN AYRINTILARI BELİRLENDİ
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, öğretmenlerin öncelikli aşılanacak gruplara dahil edilmesinin ardından köy okullarında görevli olanlardan başlanan aşılamaya yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre devam edilecek.
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.
24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.
Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.
Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.
Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.
Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.
Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.