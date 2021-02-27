Bugün yasak var mı? Türkiye'de son 24 saatte 128.387 koronavirüs testi yapıldı, 9.205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsle mücadele sürerken, salgının yayılmasını önlemek adına baı tedbirler uygulanıyor. Bunlardan biri de, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı... Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün yasak var mı? 27 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

BUGÜN YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

NERELER AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.