Son dakika: Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... FETÖ'cülerle amansız mücadelesine devam eden Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ'cülerle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ şüphelilerine yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2'sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.