26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... FETÖ'cülerle amansız mücadelesine devam eden , 'a kaçmak isteyen 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ'cülerle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ şüphelilerine yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2'sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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